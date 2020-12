UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 8 e mercoledì 9 dicembre 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) anticipazioni puntata 1090 di Una VITA di martedì 8 e mercoledì 9 dicembre 2020: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 8 dicembre 2020 Ramon e Antonito si rendono conto che le voci sulle frequenti discussioni tra Lolita e Carmen sono del tutto veritiere! Copernico Ledesma sta contribuendo a rovinare l’immagine del ristorante dei Pasamar… Mauro cerca di parlare ad Andrade riguardo alla tratta di donne, ma l’uomo sembra offendersi per l’insinuazione e afferma di non saperne nulla… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 7 dicembre 2020)1090 di Unadi8 e: Leggi anche: BEAUTIFUL,diRamon e Antonito si rendono conto che le voci sulle frequenti discussioni tra Lolita e Carmen sono del tutto veritiere! Copernico Ledesma sta contribuendo a rovinare l’immagine del ristorante dei Pasamar… Mauro cerca di parlare ad Andrade riguardo alla tratta di donne, ma l’uomo sembra offendersi per l’insinuazione e afferma di non saperne nulla… Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

