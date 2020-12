Una vita, anticipazioni 9 dicembre: Andrade nega di essere un trafficante di schiave (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una vita torna a tenerci compagnia nel pomeriggio di mercoledì 9 dicembre. L’appuntamento con la soap ambientata ad Acacias è come sempre su canale 5 a partire dalle 14:10. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Ramon e Antonito si saranno resi conti dei dissapori tra Carmen e Lolita e prenderanno provvedimenti. Intanto Felipe e Mauro saranno riusciti a conquistare la fiducia di Cesar Andrade, il quale però, smentirà di essere un trafficante di esseri umani. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita. Una vita, spoiler 9 dicembre: Cesar Andrade nega di essere un trafficante di schiave Nella ultime puntate di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Unatorna a tenerci compagnia nel pomeriggio di mercoledì 9. L’appuntamento con la soap ambientata ad Acacias è come sempre su canale 5 a partire dalle 14:10. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Ramon e Antonito si saranno resi conti dei dissapori tra Carmen e Lolita e prenderanno provvedimenti. Intanto Felipe e Mauro saranno riusciti a conquistare la fiducia di Cesar, il quale però, smentirà diundi esseri umani. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata di Una. Una, spoiler 9: CesardiundiNella ultime puntate di ...

ROMA, 07 DIC - "Pieces of a Woman è stata una profonda esperienza emotiva sin dalla prima scena che è diventata sempre più forte con lo scorrere del film. Kornél ha uno stile immersivo e una fluidità ...

Addio a Lidia Menapace, morta a 96 anni dopo essere stata ricoverata a causa del Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’Italia perde oggi una delle sue partigiane combatte ...

