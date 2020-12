Una parrucchiera veneta lancia la sfida a Conte: «Sconto del 20% a chi usa i contanti» (Di lunedì 7 dicembre 2020) La guerra al contante ingaggiata dal governo Conte e la sfida lanciata da una parrucchiera veneta. Protagonista è Daniela Magnavacca che ha deciso che chiunque paghi in contanti nel suo salone avrà diritto a uno Sconto del 20%. Un modo per contrastare e opporsi alla “televendita” di Giuseppe Conte. L’imprenditrice ha trovato un modo per sensibilizzare sulle commissioni a carico dei commercianti che l’uso delle carte di credito determina. 56 anni, titolare di uno dei più noti saloni di parruccheria di Este, cittadina delle provincia padovana, ha preso una decisione che è piaciuta a Giorgia Meloni, che ne ha postato la protesta su Fb. La promozione della parrucchiera veneta “Il mio obiettivo non è disincentivare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) La guerra al contante ingaggiata dal governoe lata da una. Protagonista è Daniela Magnavacca che ha deciso che chiunque paghi innel suo salone avrà diritto a unodel 20%. Un modo per contrastare e opporsi alla “televendita” di Giuseppe. L’imprenditrice ha trovato un modo per sensibilizzare sulle commissioni a carico dei commercianti che l’uso delle carte di credito determina. 56 anni, titolare di uno dei più noti saloni di parruccheria di Este, cittadina delle provincia padovana, ha preso una decisione che è piaciuta a Giorgia Meloni, che ne ha postato la protesta su Fb. La promozione della“Il mio obiettivo non è disincentivare ...

MariannaDore : RT @ilgiornale: Daniela è una parrucchiera e ha deciso di sfidare il governo Conte: a fronte del 10% di cashback per chi paga con le carte,… - SecolodItalia1 : Una parrucchiera veneta lancia la sfida a Conte: «Sconto del 20% a chi usa i contanti» - letmeshinewithu : @beatritzsche Ho sempre avuto un rapporto stra complicato coi miei ricci fino alla fine dell’adolescenza; ho una ma… - mattiavalse : RT @ilgiornale: Daniela è una parrucchiera e ha deciso di sfidare il governo Conte: a fronte del 10% di cashback per chi paga con le carte,… - Dryom73 : RT @ilgiornale: Daniela è una parrucchiera e ha deciso di sfidare il governo Conte: a fronte del 10% di cashback per chi paga con le carte,… -