Una notte coi senzatetto nella Milano del coprifuoco, tra paura e nuove povertà

AGI - È in piedi, il viso sbuca da una scatola di cartone che lo avvolge quasi tutto. "Posso misurarti la febbre?". Offre la fronte, divertito e docile di fronte alla 'pistola' azzurra dell'infermiera Clelia. La luce di Milano - le sue vetrine, i lumi intermittenti del Natale - splende solo per loro in questa notte in cui per chi ha una casa è vietato uscire di casa. Nelle strade attorno alle guglie del Duomo ghiacciate dal gelo, un centinaio di persone povere attende Mouhib e la sua squadra di volontari di Fondazione Arca. "Ridateci le docce, è più importante che mangiare" Il Covid ha scavato ancora di più nella miseria, togliendo le mance di chi si metteva le mani in tasca passandogli accanto; ha strappato pezzi di dignità, come l'opportunità di lavarsi perché le docce pubbliche sono chiuse da marzo per evitare contagi.

Ultime Notizie dalla rete : Una notte Una notte coi senzatetto nella Milano del coprifuoco, tra paura e nuove povertà AGI - Agenzia Giornalistica Italia A Pordenone allagamenti, fiumi ingrossati e frane: stop a scuole e trasporti, ecco la mappa della viabilità

Ore a guardare con il fiato sospeso il fiume che sale, sale e sale ancora. O la terra che, improvvisa, cede e invade le strade. Un fine settimana da sorvegliata speciale per la provincia di Pordenone, ...

Corso Marconi, l’assessore De Paolis: “Lavori programmati di notte, ma li rinviamo comunque a dopo le feste”

Incontro operativo sabato scorso per il Sindaco Ernesto Tedesco che, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Sandro De Paolis, ha incontrato una rappresentanza di commercianti e residenti della ...

