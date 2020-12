Un regalo di Natale al giorno | -18

agorarai : “Bisogna capire se a Natale vogliamo che il regalo più diffuso sia il contagio oppure se lo vogliamo combattere. Pr… - FratellidItalia : ?? #ConteDimettiti: fai un bel regalo di #Natale a tutti gli italiani?? ?? Ascoltate la nostra senatrice… - Noiconsalvini : IL REGALO DI NATALE DELLA SINISTRA... - michelotta : RT @capulliarianna: Certo quest’anno la mia passione di incartare i regali di Natale riciclando i giornali mi sta mettendo a dura prova. No… - flawcalum : ho dovuto scrivere ad un amico del mio ragazzo per sapere il suo indirizzo di casa per potergli spedire il regalo d… -

Ultime Notizie dalla rete : regalo Natale

Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping natalizio finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice ...Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni una guida con consigli pratici e suggerimenti per acquistare in Rete con maggiore tranquillità ...