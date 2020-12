UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 8 dicembre 2020

(Di lunedì 7 dicembre 2020)di Unalin onda: Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Andrea Savorelli a Tv Soap: “A Pietro bisogna dare tanta fiducia, può svelarsi in modi che nessuno ha mai visto” Niko (Luca Turco) è molto tormentato per quello che è successo a Jimmy (Gennaro De Simone), intanto Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato) non sanno se credere o meno al figlio. Mentre Vittorio (Amato D’Auria) salva ancora una volta Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) da se stesso, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si trova a dover gestire papà Michele (Alberto Rossi) che si riscopre essere un po’ “all’antica”. Luigi Cotugno (Walter Melchionda) si trova in balia di Bice (Lara Sansone) e di Sergio Massaro (Francesco Procopio). Un ...

