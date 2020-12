Un Posto al Sole, anticipazioni: Niko allo sbando. Paura per Jimmy che trova le pasticche del padre (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gennaro De Simone è Jimmy in Un Posto al Sole Grande attesa per le nuove puntate di Un Posto al Sole. L’episodio in onda lo scorso venerdì 4 dicembre si è concluso con uno sconvolgente cliffhanger avente per protagonista il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), impegnato a maneggiare delle pasticche di stupefacenti che suo padre Niko (Luca Turco) ha lasciato incautamente in casa. La burrascosa storia d’amore con Susanna (Agnese Lorenzini), conclusasi con il matrimonio annullato in chiesa poco prima del sì, unita ai problemi sul lavoro, ha reso Niko sempre più irascibile e isolato e lo ha spinto a fare una vita sregolata e a coltivare una pericolosa amicizia con Leonardo Arena (Erik Tonelli). E’ stato proprio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gennaro De Simone èin UnalGrande attesa per le nuove puntate di Unal. L’episodio in onda lo scorso venerdì 4 dicembre si è concluso con uno sconvolgente cliffhanger avente per protagonista il piccolo(Gennaro De Simone), impegnato a maneggiare delledi stupefacenti che suo(Luca Turco) ha lasciato incautamente in casa. La burrascosa storia d’amore con Susanna (Agnese Lorenzini), conclusasi con il matrimonio annullato in chiesa poco prima del sì, unita ai problemi sul lavoro, ha resosempre più irascibile e isolato e lo ha spinto a fare una vita sregolata e a coltivare una pericolosa amicizia con Leonardo Arena (Erik Tonelli). E’ stato proprio ...

