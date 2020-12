Un mese per far decollare la missione vaccini Dosi consegnate con gli elicotteri militari (Di lunedì 7 dicembre 2020) La base dell'Aeronautica a Pratica di Mare è il centro per lo stoccaggio. Le fiale saranno destinate agli hub regionali, poi le somministrazioni Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) La base dell'Aeronautica a Pratica di Mare è il centro per lo stoccaggio. Le fiale saranno destinate agli hub regionali, poi le somministrazioni

Giorgiolaporta : “Cosa faceva Signor #Casaleggio per la #PhilipMorris per 50 mila euro al mese per tre anni?” Ovviamente nessuna ris… - forumJuventus : Cristiano Ronaldo MVP della #SerieA per il mese di Novembre ?? - pdnetwork : Lidia Menapace, partigiana, femminista, ex senatrice, è ricoverata in gravi condizioni per #COVID. 'Cosa ho impara… - MontaltoAngela : RT @MunaronLuisella: canile di Palermo: King, chow chow entrato da un mese circa.. , non si fa manipolare; la tristezza e la rassegnazio… - maddale18734150 : RT @MarcoRizzoPC: #M5S ha tradito tutte le promesse. Il governo non cadrà (astensioni, nuovi “responsabili”, assenze interessate, risoluzio… -

Ultime Notizie dalla rete : mese per Rinuncia a 1.200 al mese per supportare reparto Oncologia di Lucera, la scelta di Tutolo: "Doteremo ospedale di data manager" l'Immediato Il mercato torna al completo

Un mese dopo il mercato del lunedì di Castelfranco torna ad essere completo. Stamani, in piazza XX Settembre, via dei Mille e via Calatafimi saranno presenti tutti i 120 banchi che da anni caratterizz ...

"Ragazzi ’disumani’, un carattere pazzesco"

Il tecnico Zironelli orgoglioso della prova dei rossoblu: "Non era facile su questo campo. Vetta a - 5? Restiamo coi piedi per terra" ...

Un mese dopo il mercato del lunedì di Castelfranco torna ad essere completo. Stamani, in piazza XX Settembre, via dei Mille e via Calatafimi saranno presenti tutti i 120 banchi che da anni caratterizz ...Il tecnico Zironelli orgoglioso della prova dei rossoblu: "Non era facile su questo campo. Vetta a - 5? Restiamo coi piedi per terra" ...