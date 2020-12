Un italiano su mille è morto di Covid dall’inizio della pandemia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono molte le cose che ancora non sappiamo della pandemia di Covid-19, ma dopo i dati di oggi siamo a conoscenza di un macabro dato: dall’inizio della pandemia in Italia è morta una persona ogni mille. Ha poco senso, dopo numeri simili, mettersi a guardare l’età e lo stato di salute pregresso di ciascuna delle oltre 60mila persone morte a causa di questo virus (come se ce ne fossero di serie A e di serie B…), tanto sono alti questi numeri, sia in termini assoluti che in rapporto con la popolazione. Un morto ogni mille, lo 0,1 per cento della popolazione italiana: si tratta di uno dei peggiori dati del genere su scala globale. Secondo il sito Worldometer, che puntualmente ogni giorno aggiorna questa macabra classifica, ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono molte le cose che ancora non sappiamodi-19, ma dopo i dati di oggi siamo a conoscenza di un macabro dato:in Italia è morta una persona ogni. Ha poco senso, dopo numeri simili, mettersi a guardare l’età e lo stato di salute pregresso di ciascuna delle oltre 60mila persone morte a causa di questo virus (come se ce ne fossero di serie A e di serie B…), tanto sono alti questi numeri, sia in termini assoluti che in rapporto con la popolazione. Unogni, lo 0,1 per centopopolazione italiana: si tratta di uno dei peggiori dati del genere su scala globale. Secondo il sito Worldometer, che puntualmente ogni giorno aggiorna questa macabra classifica, ...

MarcoMoriniTW : “Ciao ragazze. Ciao, grazie mille. Grazie milano” L’italiano di Harry migliora di giorno in giorno, #bravoharry ????… - Inoki07 : @Leleprox Cani sciolti. SxM ancora album HH italiano numero 1 dopo mille anni - Aioolos : RT @mariocastelli: 60.600 morti su 60,5 milioni di abitanti totali. Ciò significa che da fine febbraio, in nove mesi e mezzo, un italiano o… - mariocastelli : 60.600 morti su 60,5 milioni di abitanti totali. Ciò significa che da fine febbraio, in nove mesi e mezzo, un itali… - xilysmhaz : @grearpatience @niallsguinnesss AHAHAHA NON MI CAGA NESSUNO IN ITALIANO, NON SONO COME TE CHE FACCIO MILLE HIT TWEET AL GIORNO -

Ultime Notizie dalla rete : italiano mille Un italiano su mille è morto di Covid dall’inizio della pandemia TPI Messa di Natale, a Montale hanno creato un’app per prenotare il posto in Chiesa

Una app per prenotare il posto in Chiesa. E’ l’iniziativa di un gruppo di giovani parrocchiani a Montale, in provincia di Pistoia, che così provano a salvare la messa di Natale. Il gruppo, al cui inte ...

La Fuggitiva di Carlo Lefebvre: il primo caso del commissario Gerard è un cocktail on the rocks

“Una ragazza bellissima, un commissario brillante, uno spacciatore, una serie di decessi apparentemente illogici ed una corsa per l’Europa: sono questi gli ingredienti de La Fuggitiva, un cocktail “on ...

Una app per prenotare il posto in Chiesa. E’ l’iniziativa di un gruppo di giovani parrocchiani a Montale, in provincia di Pistoia, che così provano a salvare la messa di Natale. Il gruppo, al cui inte ...“Una ragazza bellissima, un commissario brillante, uno spacciatore, una serie di decessi apparentemente illogici ed una corsa per l’Europa: sono questi gli ingredienti de La Fuggitiva, un cocktail “on ...