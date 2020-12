Ulturale firma la gift box “Scaramantica 2020” di Voiello

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020), realtà che dal 1985 esprime la più alta tradizione sartoriale italiana,la special luxury edition di La Scaramantica 2020 di, l’Antica Marca di pasta napoletana fondata nel 1879: unabox che valorizza l’eccellenza dell’artigianalità campana in un’idea regalo per il Natale.condividono l’autentico spirito partenopeo e lo riversano con passione e sapienza nelle loro creazioni, siano esse le cravatte di alta sartoralità dio le gustose varietà di pasta. La dedizione per il processo creativo accomuna due aziende riconosciute come eccellenze campane in grado di rivolgersi all’Italia intera. La Scaramantica 2020 luxury edition rappresenta il dono ideale per riscoprire i piaceri più autentici e ...