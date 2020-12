Ufficiale – Monza | ecco Super Mario Balotelli

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutto come previsto:è un nuovo calciatore del. Dopo le conferme e l'annuncio di qualche ora fa, oggi le visite mediche e l'ufficialità.riparte dal club brianzolo e dalla Serie B per quella che potrebbe essere la sua ultima occasione di dimostrare tutto il suo valore.Il club del campionato cadetto ha dato l'annunciocon un post social in cui si vede il neo acquisto vestire per la prima volta la maglia del. "è biancorosso", ha scritto la società di Galliani e Berlusconi. "Benvenuto".Il comunicatocaption id="attachment 1061941" align="alignnone" width="411"(Instagram)/captionQuesto la nota ...

Mario Balotelli ha firmato il contratto fino al termine della stagione con il Monza ma, diversamente da quanto accade in genere per i nuovi acquisti, per ora non sono in programma interviste né confer ...Tutto come previsto: Mario Balotelli è un nuovo calciatore del Monza. Dopo le conferme e l'annuncio di qualche ora fa, oggi le visite mediche e l'ufficialità. Super Mario riparte dal club brianzolo e ...