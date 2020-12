Ufficiale | Balotelli al Monza | la prima FOTO con la nuova maglia

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Marioè un nuovo calciatore del. Ennesima occasione per l’ex attaccante di Inter e Milan che non potrà sbagliare, si tratta dell’ultima chance per tornare protagonista. Le qualità del calciatore non sono sicuramente in dubbio, ma SuperMario ha dovuto fare i conti con qualche problema caratteriale che l’hanno limitato soprattutto nelle ultime stagioni. Adesso proverà a riscattarsi, in un campionato sicuramente alla sua portata, in Serie Bè sicuramente il calciatore più forte. Il comunicato delsuIlha pubblicato un comunicatosul sito del club: “A rinforzare ilarriva Mario, che ha firmato un contratto fino ...