Ue | Conte | ' su Recovery progetto chiaro e condiviso | via ostacoli che frenano Italia'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Il nostro Paese da tempo sconta tassi di crescita del prodotto e della produttività significativamente inferiori a quelli delle altre maggiori economie avanzate e insufficienti per garantire un miglioramento significativo del benessere dei suoi cittadini. Per uscire da questa crisi e per portare l'sulla frontiera dello sviluppo europeo e mondiale occorrono une coraggioso per il futuro del Paese, che permetta all'di ripartire rimuovendo gliche l'hanno frenata durante l'ultimo ventennio". Lo scrive il premier Giuseppe, nella premessa della bozza del piano nazionale di ripresa e resilienza entrato in Cdm.