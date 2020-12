Udinese | l’intervento al crociato per Jajalo | l’esito dell’operazione per l’ex Palermo

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Buone notizie per Mato.È riuscito con successo l'intervento a cui è stato sottoposto, questo pomeriggio, il centrocampista dell', che ha rimediato la rottura deldel ginocchio sinistro. A darne notizia è stato direttamente il club bianconero con una nota diramata, pochi minuti fa, sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione."Calcio comunica che in data odierna Matosi è sottoposto con successo aldi ricostruzione del legamentoe del menisco interno del ginocchio sinistro. L’operazione è stata eseguita, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo", si legge.