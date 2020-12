Tutti Per 1 - 1 Per Tutti: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nel trailer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo tornano nel trailer e nel poster di Tutti Per 1 - 1 Per Tutti, commedia di Giovanni Veronesi in arrivo a Natale su Sky. Svelato il trailer del film Sky Original Tutti Per 1 - 1 Per Tutti, seguito di Moschettieri del re - La penultima missione, diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana in associazione con BPER Banca S.p.A. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D'Artagnan ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020)tornano nele nel poster diPer 1 - 1 Per, commedia di Giovanni Veronesi in arrivo a Natale su Sky. Svelato ildel film Sky OriginalPer 1 - 1 Per, seguito di Moschettieri del re - La penultima missione, diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana in associazione con BPER Banca S.p.A. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D'Artagnan ...

