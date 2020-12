Tutti per 1 – 1 per tutti: il trailer ufficiale del film (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rilasciato il trailer ufficiale del film diretto da Giovanni Veronesi: “tutti per 1- 1 per tutti”, trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre Tornano i Moschettieri nel nuovo film Sky Original “tutti per 1 – 1 per tutti“, seguito di “Moschettieri del re – La penultima missione“, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo rivestono, anche nel sequel, i panni dei tre atipici Moschettieri . Nel resto del cast troviamo, tra nuovi e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rilasciato ildeldiretto da Giovanni Veronesi: “per 1- 1 per”, trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre Tornano i Moschettieri nel nuovoSky Original “per 1 – 1 per“, seguito di “Moschettieri del re – La penultima missione“, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution. Ilsarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo rivestono, anche nel sequel, i panni dei tre atipici Moschettieri . Nel resto del cast troviamo, tra nuovi e ...

