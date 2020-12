“Tutti per 1 – 1 per tutti”: il nuovo film con Favino e Mastrandrea (Di lunedì 7 dicembre 2020) Produzione Sky Original Sono state rilasciate oggi, 7 dicembre, le prime immagini del film Sky Original, “Tutti per 1 – 1 per tutti”. La pellicola è il seguito del film “Moschettieri del re – La penultima missione”, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distributione Indiana in associazione con BPER Banca S.p.A. ai sensi delle norme del tax credit, con la collaborazione di Toscana film Commission e Toscana Promozione. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Produzione Sky Original Sono state rilasciate oggi, 7 dicembre, le prime immagini delSky Original,per 1 – 1 per. La pellicola è il seguito del“Moschettieri del re – La penultima missione”, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distributione Indiana in associazione con BPER Banca S.p.A. ai sensi delle norme del tax credit, con la collaborazione di ToscanaCommission e Toscana Promozione. Ilsarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan (Pierfrancesco), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria ...

Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - matteosalvinimi : Vicinanza alle famiglie evacuate nel Modenese per l'esondazione del fiume #Panaro e a tutti i nostri connazionali,… - GassmanGassmann : 60.078 morti con #COVID19 in Italia fino ad oggi. Perché la loro morte non sia stata vana, e per rispetto di tutti… - zazoomblog : “Tutti per 1 – 1 per tutti”: il nuovo film con Favino e Mastrandrea - #“Tutti #tutti”: #nuovo #Favino - psb_original : Pescara, Valdifiori: 'Vicenza forte ma se giochiamo con determinazione sarà dura per tutti' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutti per Radiologia domiciliare: un business in continua crescita Fortune Italia