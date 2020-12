Tutti contro Manfredi per i ritardi sui medici specializzandi. Il ministro: “Non capisco perché” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelle piazze fisiche di 10 città, nelle piazze virtuali del web e davanti al ministero dell’Università e della ricerca. I giovani medici laureati oggi hanno protestato per il ritardo nell’esito delle concorso per le scuole di specializzazione, che si protrae da settimane. Al loro fianco hanno trovato gli Ordini locali e la Federazione nazionale, i sindacati, molti colleghi noti che hanno usato la loro visibilità per denunciare lo scandalo. Ma non il ministro Gaetano Manfredi, per il quale quella intorno ai medici specializzandi è una “polemica incomprensibile”. Quasi 24mila medici bloccati dall’attesa Sono 23.700 i giovani medici in attesa di sapere se e dove saranno destinati a prendere servizio, con ripercussioni sulla loro vita personale, ma anche sul sistema ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelle piazze fisiche di 10 città, nelle piazze virtuali del web e davanti al ministero dell’Università e della ricerca. I giovanilaureati oggi hanno protestato per il ritardo nell’esito delle concorso per le scuole di specializzazione, che si protrae da settimane. Al loro fianco hanno trovato gli Ordini locali e la Federazione nazionale, i sindacati, molti colleghi noti che hanno usato la loro visibilità per denunciare lo scandalo. Ma non ilGaetano, per il quale quella intorno aiè una “polemica incomprensibile”. Quasi 24milabloccati dall’attesa Sono 23.700 i giovaniin attesa di sapere se e dove saranno destinati a prendere servizio, con ripercussioni sulla loro vita personale, ma anche sul sistema ...

