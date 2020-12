Tuchel: “E’ la terza finale che giochiamo dopo Lipsia e Manchester. Non sono sorpreso da Rafinha, ha qualità” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League del PSG contro il Basaksehir:“Rafinha? Non sono sorpreso da lui, conosco le sue qualità ed è un piacere allenarlo.Non esistono partite facili, tutte le gare si preparano per vincerle. E’ la terza finale consecutiva che giochiamo dopo Lipsia e Manchester”. Foto: Twitter ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Thomasha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League del PSG contro il Basaksehir:“? Nonda lui, conosco le sue qualità ed è un piacere allenarlo.Non esistono partite facili, tutte le gare si preparano per vincerle. E’ laconsecutiva che”. Foto: Twitter ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

