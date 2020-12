Trx Radio | la fondazione dell’emittente del rap

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Quella del 7 dicembre 2019 è una data storica per il panoramafonico italiano. Per la prima volta nella storia, infatti, nasce TRX, una nuova emittente che si propone di trasmettere esclusivamente musica rap 24 ore su 24. Il progetto viene da un’idea di Paola Zukar, nota manager di diversi rapper, molti dei quali fanno parte del network. Infatti il progetto coinvolge direttamente, in qualità di direttori artistici ed editori vari, esponenti di questo genere musicale, tra i quali ricordiamo Clementino, Ensi, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Marracash e Salmo. Nel giorno della presentazione di TRX, la Zukar ha spiegato che già da un po’ di tempo, insieme ai vari rapper, stavano pensando di lanciare questa novità, ma fino a quel momento non c’erano stati i presupposti per farlo. La svolta è arrivata grazie al contributo della ...