Trump pensa a comizio nel giorno di insediamento Biden (Di lunedì 7 dicembre 2020) Donald Trump starebbe pensando a un'uscita teatrale dalla Casa Bianca. Secondo Axois nel giorno del giuramento di Joe Biden partirebbe con il Marine One per poi fare l'ultimo volo a bordo dell'Air Force One fino in Florida dove Trump pensa di tenere un comizio per presentare la sua candidatura per il 2024.

Frode elezioni Georgia, dopo video su brogli governatore ordina verifica

Donald Trump non sembra rassegnarsi, soprattutto dopo il video mostrato dal team legale di Trump in audizione presso la Commissione del Senato in Georgia. Il video, registrato dalle telecamere a circu ...

