Trump crea confusione fra i repubblicani

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) di Tony Quattrone Le continue accuse di brogli e irregolarità che il Presidente Donaldrivolge al sistema elettorale americano rischiano di far perdere aila maggioranza al Senato. insinuando che anche le elezioni del 5 gennaio 2021 saranno irregolari, in linea con le accuse che ha rivolto per le elezioni presidenziali che ha perso a novembre. Il 5 gennaio 2021 si svolgerà il ballottaggio per due seggi di senatore in rappresentanza della Georgia, che determinerà quale partito controllerà il Senato americano. Lo scrutinio si terrà perché nessun candidato ha superato il 50% dei voti nelle elezioni del 3 novembre 2020, traguardo stabilito dalle leggi della Georgia per l’elezione al primo turno. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e i sondaggi confermano una sostanziale parità fra i concorrenti in gara. Nella prima ...