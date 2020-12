Trump con l'elmetto in Georgia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 5 gennaio la Georgia deciderà gli equilibri della politica americana per i prossimi due anni: nello Stato del Sud infatti si voterà per assegnare due seggi vacanti al Senato, seggi che faranno andare la bilancia del potere – ora pari – da una parte o dall’altra. A novembre la Georgia ha fatto registrare un forte aumento di elettori alle urne, che hanno consegnato uno Stato tradizionalmente repubblicano al democratico Joe Biden: la differenza fra Biden e Trump è stata solamente di 12 mila voti. Ora entrambi i partiti si stanno impegnando per vincere non solo uno ma entrambi i seggi in palio: aggiudicarsene uno non sarebbe sufficiente ai democratici per strappare il controllo del Senato a Mitch McConnell, capogruppo dei repubblicani e senza dubbio il più importante esponente del suo partito oggi. Controllare il Senato sarà vitale ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 5 gennaio ladeciderà gli equilibri della politica americana per i prossimi due anni: nello Stato del Sud infatti si voterà per assegnare due seggi vacanti al Senato, seggi che faranno andare la bilancia del potere – ora pari – da una parte o dall’altra. A novembre laha fatto registrare un forte aumento di elettori alle urne, che hanno consegnato uno Stato tradizionalmente repubblicano al democratico Joe Biden: la differenza fra Biden eè stata solamente di 12 mila voti. Ora entrambi i partiti si stanno impegnando per vincere non solo uno ma entrambi i seggi in palio: aggiudicarsene uno non sarebbe sufficiente ai democratici per strappare il controllo del Senato a Mitch McConnell, capogruppo dei repubblicani e senza dubbio il più importante esponente del suo partito oggi. Controllare il Senato sarà vitale ...

