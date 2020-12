Tragico incidente in moto: muore a 18 anni promessa del Motorally italiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una ragazza di 18 anni, promessa del motorally italiano, è morta ieri in un incidente in moto consumatosi in provincia di Sassari durante il Rally Sundalion. Tragico incidente al Rally Sundalion in Sardegna, ultimo appuntamento del circuito motorally italiano. Una ragazza di appena 18 anni ha perso la vita scontrandosi in sella alla sua moto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una ragazza di 18delrally, è morta ieri in uninconsumatosi in provincia di Sassari durante il Rally Sundalion.al Rally Sundalion in Sardegna, ultimo appuntamento del circuitorally. Una ragazza di appena 18ha perso la vita scontrandosi in sella alla suaL'articolo proviene da YesLife.it.

GPENDURO : LA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA IN RICORDO DI SARA LENZI SCOMPARSA IN UN TRAGICO INCIDENTE DURANTE L’ITALIAN… - Telesardegna : Oliena. Tragico incidente stradale sulla SP22, muore imprenditore di 35 anni - motoblogit : Tragico incidente al Motorally in Sardegna: perde la vita la diciottenne Sara Lenzi - RedazioneLaNews : #Milano Tragico incidente in tangenziale ovest, morti mamma, papà e figlia 12enne - lupettorosso76 : RT @fanpage: Un'intera famiglia distrutta nel tragico incidente in tangenziale. Il cordoglio del Consolato -