Tragedia al Rally di Sardegna | muore giovane promessa italiana del motorally

La 18enne Sara Lenzi ha perso la vita in seguito a uno scontro con un fuoristrada durante un trasferimento fra una prova e l'altra. Immaneavvenuta inalSundalion, ultima tappa del circuito motoitaliano. Unacampionessa di moto, la 18enne Sara Lenzi, ha perso la vita in seguito a uno

La 18enne Sara Lenzi ha perso la vita in seguito a uno scontro con un fuoristrada durante un trasferimento fra una prova e l'altra.Sara Lenzi, tragedia al Rally di Sardegna: la giovane promessa del motorally è morta (ma non in gara) dopo urto con una Jeep.