Toyota - In arrivo una nuova Suv elettrica - VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella consueta conferenza annuale di presentazione dei piani per il futuro, il Kenshiki Forum, la Toyota ha svelato alcuni dettagli della sua nuova strategia elettrica. Nei prossimi mesi la Casa giapponese darà un deciso colpo d'acceleratore all'elettrificazione massiva della gamma presentando nuovi modelli a zero emissioni e tecnologie, tra le quali figurano anche le batterie allo stato solido, che presto vedremo anche sulle auto di serie. Anteriore, posteriore o integrale. La base che accomunerà tutte le Toyota e Lexus elettriche di nuova generazione si chiama e-Tnga, acronimo di Electric Toyota New Global Architecture. Questo pianale, totalmente modulare, è pensato per ospitare praticamente qualsiasi tipologia di automobile: solo pochi elementi sono immodificabili, mentre gran parte ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella consueta conferenza annuale di presentazione dei piani per il futuro, il Kenshiki Forum, laha svelato alcuni dettagli della suastrategia. Nei prossimi mesi la Casa giapponese darà un deciso colpo d'acceleratore all'elettrificazione massiva della gamma presentando nuovi modelli a zero emissioni e tecnologie, tra le quali figurano anche le batterie allo stato solido, che presto vedremo anche sulle auto di serie. Anteriore, posteriore o integrale. La base che accomunerà tutte lee Lexus elettriche digenerazione si chiama e-Tnga, acronimo di ElectricNew Global Architecture. Questo pianale, totalmente modulare, è pensato per ospitare praticamente qualsiasi tipologia di automobile: solo pochi elementi sono immodificabili, mentre gran parte ...

DanyColantuono : RT @quattroruote: La #Toyota ha annunciato l'arrivo di una nuova #Suv #elettrica e ha svelato maggiori dettagli sulla piattaforma #eTnga e… - quattroruote : La #Toyota ha annunciato l'arrivo di una nuova #Suv #elettrica e ha svelato maggiori dettagli sulla piattaforma… - dinoadduci : Toyota - In arrivo una nuova Suv elettrica - VIDEO - _autoblog : Toyota Land Cruiser 300: in arrivo il nuovo modello di grandi dimensioni - rallyssimo : Certo, vincere è importante ma Carlos e Luis in questo aneddoto ci ricordano la grande regola dei rally: portare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota arrivo Toyota lancia la piattaforma e-Tnga: in arrivo un Suv elettrico per l'Europa La Gazzetta dello Sport In arrivo una nuova Suv elettrica - VIDEO

Presentando la sua strategia a zero emissioni, la Casa ha svelato maggiori dettagli sulla piattaforma e-Tnga e sul futuro dell'idrogeno. Entro il 2025 il primo modello di serie con batterie allo stato ...

Toyota Proace City, nel 2021 arriverà la versione elettrica

Toyota porterà al debutto il prossimo anno la versione elettrica del suo Proace City, sia nella versione van che in quella "Verso" per il trasporto dei passeggeri. A quanto comunica il costruttore gia ...

Presentando la sua strategia a zero emissioni, la Casa ha svelato maggiori dettagli sulla piattaforma e-Tnga e sul futuro dell'idrogeno. Entro il 2025 il primo modello di serie con batterie allo stato ...Toyota porterà al debutto il prossimo anno la versione elettrica del suo Proace City, sia nella versione van che in quella "Verso" per il trasporto dei passeggeri. A quanto comunica il costruttore gia ...