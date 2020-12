(Di lunedì 7 dicembre 2020)è campionessa indiscussa della tecnologia ibrida, che ha inventato oltre due decenni fa. Ora, però, la multinazionale nipponica aspira anche a essere leader della mobilità a elettroni e per raggiungere questo obiettivo scommette su un pianale flessibile, denominato e-TNGA: quest’ultima sarà compatibile con un layout a trazione posteriore, anteriore e integrale, nonché con pacchi batteria di capacità compresa fra 50 e 100 kWh.ha annunciato che il primo veicolobasato sull’inedita piattaforma – che verrà adoperata anche su auto a marchio Lexus, ed è abbastanza modulare per fare da ossatura a sport utility, berline, crossover e compatte – sarà un Suv (nella foto una prima bozza) di dimensioni simili a quelle della RAV4 e arriverà suleuropeo nel giro di un paio ...

MarcoScafati1 : #Toyota, entro due anni il lancio sul mercato di un #suv 100% #elettrico - fattiamotore : Toyota, entro due anni il lancio sul mercato di un suv 100% elettrico - DanyColantuono : RT @quattroruote: La #Toyota ha annunciato l'arrivo di una nuova #Suv #elettrica e ha svelato maggiori dettagli sulla piattaforma #eTnga e… - quattroruote : La #Toyota ha annunciato l'arrivo di una nuova #Suv #elettrica e ha svelato maggiori dettagli sulla piattaforma… -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota entro

Con la nuova Mirai Toyota rilancia il ruolo dell’idrogeno come ultima frontiera di energia. Non solo per la mobilità ...Toyota ha annunciato che il primo veicolo 100% elettrico basato sull’inedita piattaforma e-TNGA sarà un Suv di dimensioni simili a quelle della RAV4 e arriverà sul mercato europeo nel giro di un paio ...