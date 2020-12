Tottenham-Anversa: probabili formazioni, quote e in tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giovedì 10 dicembre alle 21, si giocherà la sesta giornata di Europa League. Lo Stadio Tottenham Hotspur di Londra ospiterà la sfida Tottenham-Anversa Tottenham-Anversa come si presentano le due squadre? La squadra di casa si trova in seconda posizione nel girone a quota 10 punti. Dopo l’ultimo pareggio con il LASK il Tottenham deve vincere per poter passare primo agli ottavi. L’Anversa domina la classifica con 12 punti, un pareggio basterebbe per passare per prima. Dove vedere la partita Il match Tottenham-Anversa si giocherà giovedì 10 dicembre alle 21 allo Stadio Tottenham Hotspur di Londra. La partita sarà trasmessa sui canali Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giovedì 10 dicembre alle 21, si giocherà la sesta giornata di Europa League. Lo StadioHotspur di Londra ospiterà la sfidacome si presentano le due squadre? La squadra di casa si trova in seconda posizione nel girone a quota 10 punti. Dopo l’ultimo pareggio con il LASK ildeve vincere per poter passare primo agli ottavi. L’domina la classifica con 12 punti, un pareggio basterebbe per passare per prima. Dove vedere la partita Il matchsi giocherà giovedì 10 dicembre alle 21 allo StadioHotspur di Londra. La partita sarà trasmessa sui canali Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW ...

MoliPietro : Tottenham-Anversa: probabili formazioni, quote e in tv - Tomele03 : @CapitanBergomi @DOMENIC61691239 Tottenham che però ha perso con l’Anversa e pareggiato con il Lask, poi secondo me… - Teo__Visma : GRUPPO J - Anversa e Tottenham già qualificate, si giocheranno a Londra il primo posto con i belgi avanti di 2 punt… - _schiaffino__ : @ale_mansi Tottenham comunque due punti in meno dell'Anversa - PremierShowIT : Il Tottenham non va oltre un pirotecnico pari sul campo del LASK. Gli Spurs conquistano i sedicesimi ma dovranno ba… -