Toto Wolff su Russell: “Il suo contratto é già pronto da diversi anni” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Toto Wolff ha parlato di George Russell al termine del Gran Premio di Sakhir, dove il pilota britannico ha preso il posto di Lewis Hamilton. Nella penultima tappa del campionato di F1 il 22enne straordinariamente alla Mercedes, è stato capace di essere in testa alla gara per metà gara, fin quando un disastro ai box Mercedes lo ha costretto a retrocedere. La prima prestazione di Russell in Mercedes George Russell era stato confermato dalla Mercedes come sostituto di Hamilton il mercoledì prima del Gran Premio di Sakhir, e questa notizia aveva scaturito molto stupore. Tra i tanti fan desiderosi di una sua opportunità in Mercedes, c’era chi aveva accostato a Bottas i nomi di Vandoorne, Gutierrez o addirittura Hulkenberg. Ma a sorpresa fu Russell a ricevere una chiamata durante la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha parlato di Georgeal termine del Gran Premio di Sakhir, dove il pilota britannico ha preso il posto di Lewis Hamilton. Nella penultima tappa del campionato di F1 il 22enne straordinariamente alla Mercedes, è stato capace di essere in testa alla gara per metà gara, fin quando un disastro ai box Mercedes lo ha costretto a retrocedere. La prima prestazione diin Mercedes Georgeera stato confermato dalla Mercedes come sostituto di Hamilton il mercoledì prima del Gran Premio di Sakhir, e questa notizia aveva scaturito molto stupore. Tra i tanti fan desiderosi di una sua opportunità in Mercedes, c’era chi aveva accostato a Bottas i nomi di Vandoorne, Gutierrez o addirittura Hulkenberg. Ma a sorpresa fua ricevere una chiamata durante la ...

