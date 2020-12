Toti: “Il Governo non ci ha mai ascoltati, noi siamo sempre stati prudenti” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ospite a “Che tempo che fa“, ha toccato vari temi tra cui le proposte avanzate in vista delle festività: “Il Governo ha bocciato tutte le nostre proposte del Natale. Avevamo chiesto di fare in modo che, ad esempio, una persona di Genova potesse festeggiare con un parente che abita in un comune vicino. Nonostante la distanza potesse essere addirittura inferiore a un chilometro, non siamo mai stati ascoltati – ha tuonato Toti – Noi siamo prudenti e lo siamo sempre stati. Non è una coincidenza che siamo stati i primi ad abbassare la curva dei contagi. Non riusciamo ad accettare quest’ingiustizia relativa ai comuni“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanni, ospite a “Che tempo che fa“, ha toccato vari temi tra cui le proposte avanzate in vista delle festività: “Ilha bocciato tutte le nostre proposte del Natale. Avevamo chiesto di fare in modo che, ad esempio, una persona di Genova potesse festeggiare con un parente che abita in un comune vicino. Nonostante la distanza potesse essere addirittura inferiore a un chilometro, nonmai– ha tuonato– Noiprudenti e lo. Non è una coincidenza chei primi ad abbassare la curva dei contagi. Non riusciamo ad accettare quest’ingiustizia relativa ai comuni“. SportFace.

