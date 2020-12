Torino, la verità di Cairo: “Tutto sul futuro di Belotti. Esonerare Giampaolo? Rispondo così” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un avvio tutt'altro che positivo.Sono sei punti conquistati fin qui dal Torino, frutto di appena una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte. La compagine granata, reduce dal ko maturato in occasione del derby della Mole contro la Juventus di Andrea Pirlo, è tra le ultime della classe. Intervistato ai microfoni di 'Rai GR' nel corso nel programma 'La Politica nel Pallone', il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui da Andrea Belotti e compagni. Ma non solo..."I primi tempi sono eccellenti, avremmo addirittura 20 punti ma poi li abbiamo persi per strada. Questo vuol dire che la mano dell’allenatore si è vista, però adesso ci vuole il passo successivo; ci vuole quel cuore e quella grinta che Giampaolo ha e che vuole trasmettere ai giocatori. C'è da fare l'ultimo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un avvio tutt'altro che positivo.Sono sei punti conquistati fin qui dal, frutto di appena una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte. La compagine granata, reduce dal ko maturato in occasione del derby della Mole contro la Juventus di Andrea Pirlo, è tra le ultime della classe. Intervistato ai microfoni di 'Rai GR' nel corso nel programma 'La Politica nel Pallone', il presidente delUrbanoha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui da Andreae compagni. Ma non solo..."I primi tempi sono eccellenti, avremmo addirittura 20 punti ma poi li abbiamo persi per strada. Questo vuol dire che la mano dell’allenatore si è vista, però adesso ci vuole il passo successivo; ci vuole quel cuore e quella grinta cheha e che vuole trasmettere ai giocatori. C'è da fare l'ultimo ...

Mediagol : #Torino, la verità di Cairo: 'Tutto sul futuro di Belotti. Esonerare Giampaolo? Rispondo così' - FantaMasterApp : 'Calciomercato Torino, Bonazzoli non gioca: ecco la verità. Doppia mossa a gennaio' - Sarraci20282706 : @meminho4 @ZZiliani L ipocrisia assoluta è: Dichiarare la schiettezza di Gattuso tesserne le Lodi per il suo modo d… - IlBaskerville : @ZZiliani @pisto_gol @realvarriale #Suarez #Juventus Ma una volta, dico una volta, fare il giornalista per cui si è… - LadyNinja65 : @EdoardoMecca1 Beh,in verità,è stato preso per segnare e per portare a Torino sta benedetta coppa con le orecchie??e… -

