Torino | Cairo | ' Ho molta fiducia in Giampaolo | voglio tenere Belotti'

"Ho molta fiducia in Giampaolo, lo stimo tantissimo. Se ho mai pensato di licenziarlo? Mai, neanche una volta. Credo possa fare bene". Lo ha dichiarato il presidente del Torino Urbano Cairo.

