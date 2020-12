Torino, Cairo conferma Giampaolo: «Mai pensato di licenziarlo» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Marco Giampaolo nel corso di un’intervista rilasciata a Gr Parlamento. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Marco Giampaolo nel corso di un’intervista rilasciata a Gr Parlamento. Giampaolo – «Ho molta fiducia in Giampaolo, lo stimo tantissimo. Se ho mai pensato di licenziarlo? Mai, neanche una volta. Credo possa fare bene. Giochiamo spesso primi tempi eccellenti, addirittura mi dicono che avremmo 20 punti al termine dei primi 45 minuti, ma poi li buttiamo per strada nella ripresa. La mano dell’allenatore si vede e si è vista: ora ci vuole il passo successivo, i giocatori devono recepire il cuore e la grinta del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Urbano, presidente del, ha parlato del futuro di Marconel corso di un’intervista rilasciata a Gr Parlamento. Urbano, presidente del, ha parlato del futuro di Marconel corso di un’intervista rilasciata a Gr Parlamento.– «Ho molta fiducia in, lo stimo tantissimo. Se ho maidi? Mai, neanche una volta. Credo possa fare bene. Giochiamo spesso primi tempi eccellenti, addirittura mi dicono che avremmo 20 punti al termine dei primi 45 minuti, ma poi li buttiamo per strada nella ripresa. La mano dell’allenatore si vede e si è vista: ora ci vuole il passo successivo, i giocatori devono recepire il cuore e la grinta del ...

