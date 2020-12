Tommaso Zorzi vuole troncare l’amicizia con Oppini, terrorizzato dal confronto: “Mi sento male” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi è in totale crisi emotiva in vista della nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip. In cuor suo sa che ci sarà un confronto con Francesco Oppini dopo aver confessato di essersi innamorato di lui ed ovviamente l’idea lo manda nel panico. Al punto tale da aver valutato anche l’ipotesi di chiudere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020)è in totale crisi emotiva in vista della nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip. In cuor suo sa che ci sarà uncon Francescodopo aver confessato di essersi innamorato di lui ed ovviamente l’idea lo manda nel panico. Al punto tale da aver valutato anche l’ipotesi di chiudere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - biasbowie02 : RT @teenabortionn: vi presento stefania anaffettiva orlando che protegge dagli altri tommaso stratega zorzi. #GFVIP - nianlovers1 : A me piace Tommaso Zorzi ma non la compagnia perché è evidente che fanno solo i leccaculo di lui, vorrei tanto sape… - mazzo_0302 : RT @mammasonoadubai: Francesco Oppini è attaccato a tommaso Zorzi per avere fama e notorietà ovunque SEMPRE LUI FIGLIO DI DUE ICONE https… -