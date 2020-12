Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini: ecco come l’ha presa la fidanzata dell’ex concorrente (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi giorni sta facendo molto parlare la confessione di Tommaso Zorzi a poche ore dall’uscita di Francesco Oppini dal Grande Fratello Vip 5. L’influencer milanese, infatti, ha ammesso prima a Cristiano Malgioglio e poi a Stefania Orlando di essere innamorato del figlio della Parietti. Quest’ultimo, nella puntata dello scorso venerdì, aveva deciso di abbandonare il gioco, non prolungando la sua permanenza nella casa dopo la notizia che il reality chiuderà i battenti l’8 febbraio 2021. Tutti si sono chiesti, però, come la compagna di Oppini abbia preso la confessione di Tommaso Zorzi, il concorrente con il quale Francesco ha stretto un rapporto profondo. Ebbene, la risposta sarebbe arrivata in ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi giorni sta facendo molto parlare la confessione dia poche ore dall’uscita didal Grande Fratello Vip 5. L’influencer milanese, infatti, ha ammesso prima a Cristiano Malgioglio e poi a Stefania Orlando di esseredel figlio della Parietti. Quest’ultimo, nella puntata dello scorso venerdì, aveva deciso di abbandonare il gioco, non prolungando la sua permanenza nella casa dopo la notizia che il reality chiuderà i battenti l’8 febbraio 2021. Tutti si sono chiesti, però,la compagna diabbia preso la confessione di, ilcon il qualeha stretto un rapporto profondo. Ebbene, la risposta sarebbe arrivata in ...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - ex_smiles : RT @xattorneyx: Questa edizione può vincerla chiunque, la vostra amata Dayane, Pierpaolo, Rosalinda, Andrea, chiunque. Ma dopo la vittoria… - glovesbenjamin : RT @anna57207113: “Sei una persona che ha tantissimo da dare tommi, fatti dare” ?? #GFVIP @tommaso_zorzi - Voloviadate : Ho preso brunori sas per de gregori e mi sono sentita in colpa però Tommaso zorzi l’ha preso per Ultimo -