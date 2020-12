Tommaso Zorzi, frecciatina a Cristina: le parole sulla fidanzata di Oppini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo l’uscita dalla casa del Gf Vip di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi è andato in crisi: con molta difficoltà l’influencer ha confessato di provare per il telecronista più di un’amicizia. Francesco Oppini torna dalla sua Cristina e per Tommaso Zorzi sono lacrime amare: l’amicizia tra due nata nella casa del Gf Vip è destinata a L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo l’uscita dalla casa del Gf Vip di Francescoè andato in crisi: con molta difficoltà l’influencer ha confessato di provare per il telecronista più di un’amicizia. Francescotorna dalla suae persono lacrime amare: l’amicizia tra due nata nella casa del Gf Vip è destinata a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - lucydellacitta : RT @LaviniaVentanni: SE LA PUNTATA DI QUESTA SERA AVESSE UN NOME SI CHIAMEREBBE: TOMMASO ZORZI #GFVIP - DanielaTaranto8 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “non sono mica una zoccola. *pausa* un po’!” #GFVIP - BenedettaBona1 : RT @mammasonoadubai: Non vorrei essere Tommaso zorzi e nemmeno Francesco Oppini ma nemmeno me stessa vorrei essere una che a settembre si f… - paradzayn : RT @chvnandlerbong: Stasera inizierà la seconda parte di questo percorso, perciò ecco qui un ?best of Tommaso Zorzi ? di questi 83 giorni.… -