Tommaso Zorzi confessa di essere innamorato di Francesco Oppini che pubblica la sua reazione su Instagram (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'abbandono del gioco del Grande Fratello Vip 5 da parte di Francesco Oppini ha portato Tommaso Zorzi ad un confessione che potremmo definire liberatoria. Si, perché in questo momento di visibile sconforto per Zorzi, Cristiano Malgioglio sarebbe riuscito ad arrivare al cuore dell'influencer e a fargli ammettere la verità. Ovvero che lui è innamorato di Francesco Oppini. Non che fosse un segreto o qualcosa difficile da immaginare: i due hanno stretto all'interno del casa un bellissimo rapporto. Ma i sentimenti non sono corrisposti: se da una parte Francesco Oppini avrebbe sempre dichiarato di volere un bene dell'anima a Tommaso, dall'altra resta il fatto che sia eterosessuale e, soprattutto, ...

