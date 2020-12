Tommaso Zorzi: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Grande Fratello Vip, Instagram (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 7 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Tommaso Zorzi. Conosciamolo meglio… Tommaso Zorzi: chi è, età, che lavoro fa Tommaso Zorzi è un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anni Tommaso ha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia. Zorzi è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv. Dopo la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 7 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età, chefaè un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anniha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia.è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv. Dopo la sua ...

