TIM | Anpal approva piano per incrementare formazione dipendenti

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro () hato, nell’ambito del Fondo Nuove Competenze, il progetto “NexTIM” per il 2021. È quanto fa sapere Tim in una nota sottolineando l’intenzione dell’azienda, ora che la trasdigitale e` avviata, a “far leva ancora una volta sulladi qualita` per diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie”. L’obiettivo – spiega Tim – e` anche facilitare lo sviluppo di soluzioni e servizi da mettere a disposizione dei cittadini nella scuola, sul lavoro, nel mondo delle imprese, nell’intrattenimento e nei rapporti tra le persone e la Pubblica Amministrazione. Il progetto, articolato in 100 corsi di, partira` il prossimo 10 dicembre. “Questa iniziativa – ha commentato Luciano Sale, direttore Risorse ...

