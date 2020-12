TikTok, lo strano caso dei video di Sasha Obama rimossi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sasha Obama, la secondogenita dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, è stata censurata su TikTok: alcuni video dove era presente la ragazza sono stati rimossi dalla piattaforma social cinese, scatenando violenti polemiche sui social. In tanti, infatti, si sono chiesti la ragione alla base della scelta presa dal social asiatico, con la spiegazione che è arrivata qualche ora dopo. Perché i video di Sasha Obama sono stati rimossi da TikTok I filmati che ritraevano Sasha Obama in compagnia di alcuni suoi compagni di scuola sono stati eliminati da TikTok perché i ragazzi non indossavano la mascherina né rispettavano il distanziamento ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020), la secondogenita dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack, è stata censurata su: alcunidove era presente la ragazza sono statidalla piattaforma social cinese, scatenando violenti polemiche sui social. In tanti, infatti, si sono chiesti la ragione alla base della scelta presa dal social asiatico, con la spiegazione che è arrivata qualche ora dopo. Perché idisono statidaI filmati che ritraevanoin compagnia di alcuni suoi compagni di scuola sono stati eliminati daperché i ragazzi non indossavano la mascherina né rispettavano il distanziamento ...

