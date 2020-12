“Ti hanno beccato con lei”. Live, rottura Pietro Delle Piane e Antonella Elia: “Sono arrivati i carabinieri” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come tutti sappiamo, Antonella Elia ha reso noto di aver definitivamente chiuso la storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane. La torinese non ha voluto dare ulteriori dettagli sull’addio. Dettagli che sono emersi a Domenica Live nel corso della puntata del 6 dicembre 2020: nel salotto di Canale 5, Barbara d’Urso, dopo aver ascoltato l’interprete calabrese, che si è dichiarato ancora innamorato dell’ex, ha estratto una busta dal ‘cilindro’. E quel è stato scritto sulla missiva è parso fin da subito alquanto delicato. La conduttrice napoletana ha messo al corrente Delle Piane del fatto che una donna, che abita nei pressi dell’abitazione in cui dimora Antonella, ha raccontato di aver visto la polizia intervenire proprio in casa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come tutti sappiamo,ha reso noto di aver definitivamente chiuso la storia d’amore con l’attore. La torinese non ha voluto dare ulteriori dettagli sull’addio. Dettagli che sono emersi a Domenicanel corso della puntata del 6 dicembre 2020: nel salotto di Canale 5, Barbara d’Urso, dopo aver ascoltato l’interprete calabrese, che si è dichiarato ancora innamorato dell’ex, ha estratto una busta dal ‘cilindro’. E quel è stato scritto sulla missiva è parso fin da subito alquanto delicato. La conduttrice napoletana ha messo al correntedel fatto che una donna, che abita nei pressi dell’abitazione in cui dimora, ha raccontato di aver visto la polizia intervenire proprio in casa ...

