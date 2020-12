The Legend of Zelda, Animal Crossing e molti altri giochi reimmaginati come sculture di legno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il negozio Etsy Pigminted presenta alcune opere davvero meravigliose che celebrano diverse IP di Nintendo. Il negozio dispone di sculture in legno curate in ogni dettaglio, riproponendo le cover di vari giochi tra cui The Legend of Zelda, Animal Crossing, Super Mario e Super Smash Bros. Non solo cover tuttavia: nel negozio possiamo dare uno sguardo alle riproduzioni di diverse cartucce Nintendo sempre scolpite nel legno dedicate ai Pokémon, a Metroid, Starfox, Super Mario 3 e molto altro. Le sculture intagliate nel legno vedono anche diversi giochi PlayStation 1 e PlayStation 2: degna di menzione è infatti la cover di Kingdom Hearts che viene riproposta perfettamente. Insomma, dato che ci avviciniamo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il negozio Etsy Pigminted presenta alcune opere davvero meravigliose che celebrano diverse IP di Nintendo. Il negozio dispone diincurate in ogni dettaglio, riproponendo le cover di varitra cui Theof, Super Mario e Super Smash Bros. Non solo cover tuttavia: nel negozio possiamo dare uno sguardo alle riproduzioni di diverse cartucce Nintendo sempre scolpite neldedicate ai Pokémon, a Metroid, Starfox, Super Mario 3 e molto altro. Leintagliate nelvedono anche diversiPlayStation 1 e PlayStation 2: degna di menzione è infatti la cover di Kingdom Hearts che viene riproposta perfettamente. Insomma, dato che ci avviciniamo ...

