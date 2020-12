The Game Awards 2020: tutto ciò che sappiamo sull’evento del 10 Dicembre! (Di lunedì 7 dicembre 2020) Manca pochissimo al prestigioso evento The Game Awards 2020 e come ogni anno lo show fa parlare di sé con rumour e leaks di vario genere. Facciamo però il punto e vediamo insieme cosa ci possiamo aspettare da questa nuova attesissima edizione! Sono molte le voci di corridoio che si rincorrono nelle ultime ore. Un piatto succulento dell’evento sembra essere proprio il pre-show, condotto, per quello che sappiamo, da Sydney Goodman. I giocatori di tutto il mondo sono invitati a sintonizzarsi in diretta sui canali ufficiali a partire dalla mezzanotte (ora italiana) di giovedì 10 Dicembre. Esattamente un’ora prima dell’inizio dell’evento di premiazione. A detta di Geoff Keighley, storico host dello show, sarà presente un ampio panel dedicato alle console e ai giochi di nuova generazione, in cui “vedremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Manca pochissimo al prestigioso evento Thee come ogni anno lo show fa parlare di sé con rumour e leaks di vario genere. Facciamo però il punto e vediamo insieme cosa ci possiamo aspettare da questa nuova attesissima edizione! Sono molte le voci di corridoio che si rincorrono nelle ultime ore. Un piatto succulento dell’evento sembra essere proprio il pre-show, condotto, per quello che, da Sydney Goodman. I giocatori diil mondo sono invitati a sintonizzarsi in diretta sui canali ufficiali a partire dalla mezzanotte (ora italiana) di giovedì 10 Dicembre. Esattamente un’ora prima dell’inizio dell’evento di premiazione. A detta di Geoff Keighley, storico host dello show, sarà presente un ampio panel dedicato alle console e ai giochi di nuova generazione, in cui “vedremo ...

