The Danish Girl | la storia vera che ha ispirato il film

The Danish Girl trae ispirazione da una storia vera, quella di Lili Elbe la prima a subire un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso. The Danish Girl è un film che trae ispirazione dal romanzo intitolato La danese, scritto nel 2000 da David Ebershoff, e liberamente ispirato alla storia vera della pittrice Lili Elbe: la prima persona ad essere identificata come transessuale e ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. La sorprendente vicenda su cui si basa la pellicola ha avuto luogo un secolo fa, quando la Elbe, interpretata da Eddie Redmayne nel film, è diventata una delle prime persone a vivere apertamente come una donna transgender.

