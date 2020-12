The Crown, Netflix risponde alle polemiche: “Non aggiungeremo nessuna comunicazione” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un portavoce di Netflix chiarisce la posizione del colosso dello streaming su quanto richiesto dalle istituzioni inglesi. Ma ci sono già state alcune lettere private con il segretario alla cultura del Regno Unito, Oliver Dowden. Leggi su nospoiler (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un portavoce dichiarisce la posizione del colosso dello streaming su quanto richiesto distituzioni inglesi. Ma ci sono già state alcune lettere private con il segretario alla cultura del Regno Unito, Oliver Dowden.

NetflixIT : Inizi un episodio ?? Finisci di The Crown l'episodio ??… - NetflixIT : Emma Corrin ha ricordato così QUESTA scena di The Crown 4: “Quando abbiamo girato la scena con l’abito da sposa, ne… - NetflixIT : Il tè delle cinque si abbina benissimo ai biscotti e a un episodio di The Crown. - FavoriteMichele : RT @RosaPolacco: Hilary Mantel, una delle mie scrittrici di culto, la sua trilogia sui Tudor un’opera monumentale, labirintica, sontuosa. “… - DrApocalypse : #TheCrown 4, Gillian Anderson racconta la sua trasformazione in Margaret Thatcher - video -

Ultime Notizie dalla rete : The Crown Il tweet di Netflix (dopo «The Crown 4») che «ha fatto infuriare la royal family» Vanity Fair Italia The Crown, Netflix nega il disclaimer richiesto dal Governo inglese

The Crown, Netflix non vede la necessità di un disclaimer. Il colosso dello streaming non condivide la richiesta fatta da pesonaggi di spicco ...

The Crown: niente disclaimer, la risposta di Netflix

Netflix ha fatto sapere di non aver intenzione di inserire un disclaimer prima degli episodi di The Crown, com'era invece stato richiesto dal governo ...

The Crown, Netflix non vede la necessità di un disclaimer. Il colosso dello streaming non condivide la richiesta fatta da pesonaggi di spicco ...Netflix ha fatto sapere di non aver intenzione di inserire un disclaimer prima degli episodi di The Crown, com'era invece stato richiesto dal governo ...