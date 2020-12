Tg, occhi puntati sulle regole del Natale e sul Mes (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’intera settimana sui Tg della sera ha visto edizioni dominate dalla “stretta sul Natale” (presente in 17 aperture) e dal conseguente scontro governo-regioni sulla circolazione. Molte le immagini dalle piste da sci che resteranno chiuse e, inevitabilmente, ampio spazio alla politica che litiga su tutto. Nei giorni scorsi, però, le maggiori divisioni si sono manifestate su di un altro fronte: la battaglia sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, presente nei titoli con 23 citazioni. Questi alcuni aspetti che emergono dall’analisi settimanale dell’Osservatorio Tg Eurispes – CoRiS Sapienza dal 30 novembre al 4 dicembre. Il voto sulla riforma del Fondo Salva Stati, previsto per mercoledì 9 dicembre, è stato tramutato dalla politica, in un clima di accuse, ultimatum e “congiure notturne”, in un referendum su Corte ed il governo. I Tg lo riprendono con servizi in cui ... Leggi su leurispes (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’intera settimana sui Tg della sera ha visto edizioni dominate dalla “stretta sul” (presente in 17 aperture) e dal conseguente scontro governo-regioni sulla circolazione. Molte le immagini dalle piste da sci che resteranno chiuse e, inevitabilmente, ampio spazio alla politica che litiga su tutto. Nei giorni scorsi, però, le maggiori divisioni si sono manifestate su di un altro fronte: la battaglia sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, presente nei titoli con 23 citazioni. Questi alcuni aspetti che emergono dall’analisi settimanale dell’Osservatorio Tg Eurispes – CoRiS Sapienza dal 30 novembre al 4 dicembre. Il voto sulla riforma del Fondo Salva Stati, previsto per mercoledì 9 dicembre, è stato tramutato dalla politica, in un clima di accuse, ultimatum e “congiure notturne”, in un referendum su Corte ed il governo. I Tg lo riprendono con servizi in cui ...

romeoagresti : #Pirlo ha provato sia Rabiot sia McKennie con Bentancur, domani mattina la decisione su chi tra i due partirà dall’… - Mikasacals : @marycals — corpo ritorna con gli occhi puntati sui suoi, sorridendo. «Sarà che ho sempre visto persone con occhi d… - Gobba_84 : @gobbofino Io preferisco non fare brutte figure in partite come queste che hai gli occhi del mondo puntati addosso… - LukakuMaurizio : RT @fstvrgrnr: Con gli occhi del mondo puntati, per l’ultima, forse, sfida tra i due marziani che hanno segnato quest’epoca, schieriamo i n… - fstvrgrnr : Con gli occhi del mondo puntati, per l’ultima, forse, sfida tra i due marziani che hanno segnato quest’epoca, schie… -

Ultime Notizie dalla rete : occhi puntati Scuola: arrivati tutti i 2,4 milioni di banchi, ora occhi puntati su tamponi e trasporti Il Sole 24 ORE La Sigel Marsala domani in casa cerca di spezzare la serie positiva di Busto

Un imminente incontro aspetta la Sigel, primo di due appuntamenti casalinghi a distanza di pochi giorni. La truppa di coach Amadio, con ancora negli occhi la portata dell'impresa che si è materializz ...

Cosa fare per borse e gonfiore contorno occhi: i beauty tips e i prodotti da provare

Accumulo di tossine, stanchezza e DNA: diverse sono le cause degli inestetismi sotto gli occhi. Scopriamo cosa fare per borse e gonfiore del contorno occhi.

Un imminente incontro aspetta la Sigel, primo di due appuntamenti casalinghi a distanza di pochi giorni. La truppa di coach Amadio, con ancora negli occhi la portata dell'impresa che si è materializz ...Accumulo di tossine, stanchezza e DNA: diverse sono le cause degli inestetismi sotto gli occhi. Scopriamo cosa fare per borse e gonfiore del contorno occhi.