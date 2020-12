Test anti-covid per i 500 riders di Bologna

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Tamponi gratuiti per tutti i riders (si parla di 500 persone) che operano a Bologna: un punto per la somministrazione di test rapidi sarà allestito venerdì pomeriggio in autostazione e, in seguito, questo tipo di monitoraggio verrà ripetuto con cadenza regolare. Lo ha deciso il Tavolo di monitoraggio della Carta di Bologna, che si è riunito oggi pomeriggio. “Siamo i primi in Italia a farlo”, rivendica l’assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, sottolineando che ai test, volontariamente, potranno sottoporsi i fattorini “di tutte le piattaforme, anche quelle che non hanno firmato la Carta”.