Test anti-covid per i 500 riders di Bologna (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Tamponi gratuiti per tutti i riders (si parla di 500 persone) che operano a Bologna: un punto per la somministrazione di test rapidi sarà allestito venerdì pomeriggio in autostazione e, in seguito, questo tipo di monitoraggio verrà ripetuto con cadenza regolare. Lo ha deciso il Tavolo di monitoraggio della Carta di Bologna, che si è riunito oggi pomeriggio. “Siamo i primi in Italia a farlo”, rivendica l’assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, sottolineando che ai test, volontariamente, potranno sottoporsi i fattorini “di tutte le piattaforme, anche quelle che non hanno firmato la Carta”. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – Tamponi gratuiti per tutti i riders (si parla di 500 persone) che operano a Bologna: un punto per la somministrazione di test rapidi sarà allestito venerdì pomeriggio in autostazione e, in seguito, questo tipo di monitoraggio verrà ripetuto con cadenza regolare. Lo ha deciso il Tavolo di monitoraggio della Carta di Bologna, che si è riunito oggi pomeriggio. “Siamo i primi in Italia a farlo”, rivendica l’assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, sottolineando che ai test, volontariamente, potranno sottoporsi i fattorini “di tutte le piattaforme, anche quelle che non hanno firmato la Carta”.

repubblica : Test anti-Covid (gratis) nelle stazioni del metrò: li eroga un distributore automatico - SardiniaPost : Ecco come funziona il metodo Crisanti: test anti-Covid a tappeto e più tamponi - #Sardegna - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: Stando a quanto si apprende, la sospensione del Consiglio dei Ministri, durata circa mezz’ora, è stata disposta perché la m… - LaStampa : La restrizioni cinesi anti-Covid rendono impossibile inserire le gare preolimpiche nei calendari.. - emergency_live : Test anti-covid gratuiti in autostazione per i 500 #riders di #Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Test anti Test anti-covid per i 500 riders di Bologna - DIRE.it Dire Slovenia, esperto se ne va dal pool anti Covid-19

LUBIANA La Slovenia sta facendo di tutto pur di rimanere a galla, ma il gorgo del virus Covid-19 rischia di trascinarla sott’acqua. La prima vittima sarebbe il sistema sanitario nazionale che, viste l ...

Cento medici e infermieri in più per i tamponi rapidi in aeroporti e porti

L'ipotesi è questa: tampone rapido direttamente in aeroporto e al porto per chi arriva, obbligo o suggerimento di presentarsi al drive in per chi viene in treno o in auto. Si val ...

LUBIANA La Slovenia sta facendo di tutto pur di rimanere a galla, ma il gorgo del virus Covid-19 rischia di trascinarla sott’acqua. La prima vittima sarebbe il sistema sanitario nazionale che, viste l ...L'ipotesi è questa: tampone rapido direttamente in aeroporto e al porto per chi arriva, obbligo o suggerimento di presentarsi al drive in per chi viene in treno o in auto. Si val ...