Terrorismo | con le restrizioni aumenta il rischio di attacchi Ma il ritorno alla normalità potrebbe essere peggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultimamente sono emersi numerosi segnali che mettono in risalto ilche i gruppi terroristici abbiano incrementato le proprie capacità offensive. In Afghanistan di recente si sono verificati diversie lo stesso è accaduto in Iraq, in Somalia e in altri paesi. Se lo analizziamo, questo movimento non puòcollegato solo a un’area geografica, ma piuttosto all’obiettivo che questi gruppi hanno, ossia dimostrare le proprie capacità di condurreterroristici in diversi luoghi e livelli di aggressività e impatto. Questo attivismo terroristico si palesa in un momento in cui i gruppi terroristici hanno dimostrato la ferma volontà di attaccare in Europa, paesi come Francia, Austria e Svizzera. Contenere il crescentediglobale richiede un attento ...