Tennis | Masters 1000 Indian Wells a rischio cancellazione per il secondo anno consecutivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è appena conclusa una stagione a dir poco anomala per i circuiti ATP e WTA ma sta per iniziarne una che si preannuncia altrettanto complicata. Il mondo delha dovuto fare i conti con la pandemia e il calendario del 2021 potrebbe subire diverse modifiche.quanto riportato da l’Equipe, ildisarebbe aper il. Il problema, tanto per cambiare, è legato all’alto numero di contagi in California. Attualmente lo stato nella zona occidentale degli Stati Uniti è entrato in lockdown e sarà, quindi, impossibile rispettare i termini di fine dicembre per comunicare ad ATP e WTA la decisione se organizzare entrambi i tornei. ...